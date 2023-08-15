Мир 15 августа 2023, 07:55 Кеннеди-младший открыто заявил о наличии американских биолабораторий на Украине Кеннеди-младший: США изучали биооружие на Украине в собственных лабораториях pxhere.com

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В рамках программ по биологическому оружию США создавали на Украине лаборатории. Об этом в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Запись разговора появилась в аккаунте Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).

Кеннеди-младший заверил, что у США есть биолаборатории на Украине, так как страна продолжила разрабатывать новейшее биооружие.

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«В этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению», — подчеркнул политик.

По его словам, с 2001 года американское руководство стало вкладывать баснословные деньги в создание такого типа оружия. Однако властей США волновал один фактор — нарушение Женевской конвенции, которое приравнивалось к преступлению. Но Белый дом вскоре передал управление биологической безопасностью ведомству в минздраве.

Кеннеди-младший подчеркнул, что при разработке каждого вида биологического оружия необходима вакцина, потому что в «100% случаев» есть вероятность действия в обратном направлении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия продолжила представлять мировой общественности данные о разработке биологического оружия в американских биолабораториях на Украине.