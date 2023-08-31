Общество 31 августа 2023, 19:12 Медведев предупредил о возможности появления в мире новых вирусов Медведев: новые вирусы в мире могут быть и искусственного происхождения РИА «Новости»

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В мире могут появиться новые вирусы не только природного, но и искусственного происхождения, допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое предложение он сделал, выступая на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, сообщил ТАСС.

«Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения», — указал Медведев.

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Он также обратил внимание, что Россия, наряду со многими другими странами, внимательно следит за происходящим в мире. В этой связи политик напомнил, что у страны вызывает озабоченность военно-биологическая активность Соединенных Штатов на постсоветском пространстве.

В середине августа кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший признал, что в рамках программ по биологическому оружию США создавали на Украине лаборатории. На это он указал в интервью телеведущему Такеру Карлсону.