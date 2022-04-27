Песков оценил заявление Арестовича о захвате Приднестровья Украиной

Заявление советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможности страны захватить Приднестровье прозвучало провокационно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Достаточно провокационно. Это все, что я могу сказать», — заявил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского деятеля.

Арестович заявил, что Украина способна захватить Приднестровье, если власти Молдавии обратятся с этим предложением.

Накануне власти Приднестровья ввели повышенный уровень террористической опасности после серии взрывов. Нападению подверглось здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, детонация бомб произошла в районе села Парканы, а также неизвестные подорвали вышки радиотелецентра около поселка Маяк.

Следователи Приднестровья завели уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц».

Президент республики Вадим Красносельский призвал власти Украины расследовать произошедшие теракты, за которыми стоят боевые группы, незаконно перешедшие границу между двумя странами. Отдельно глава региона призвал руководство Молдавии не поддаваться на провокации и продолжить работу групп по мирным договоренностям. Жителям Приднестровья Красносельский пообещал, что организаторов терактов установят и накажут.