NYT: Трамп прятался в бункере из-за беспорядков в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп был вынужден прятаться в бункере во время протестов в Вашингтоне. Журналисты отмечают, что американский лидер провел в убежище не меньше часа по настоянию секретной службы.

Газета The New York Times узнала, что Трампа увели в бункер в разгар беспорядков у Белого дома в ночь с пятницы на субботу. В статье не уточняется, спрятался ли Трамп один или его сопровождали члены семьи.

Журналисты также узнали, что некоторым сотрудникам Белого дома разрешили не приходить на работу из-за угрозы беспорядков.

Авторы отметили, что президент спускается в бункер в тех случаях, когда Белый дом находится «под угрозой». В относительно недавнем прошлом, к примеру, этим убежищем пользовался вице-президент Дик Чейни, который спрятался во время терактов 11 сентября 2001 года.

Демонстрации и акции протеста проходят в США уже почти неделю. Они начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Всех четверых сотрудников правоохранительных органов уволили, одного из них арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве.

В Вашингтоне на демонстрацию пришли несколько сотен человек. Они бросали в полицейских кирпичи и бутылки, правоохранителям пришлось применить перцовый аэрозоль.