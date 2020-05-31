Трамп пригрозил «неограниченной мощью военных» протестующим

Президент США Дональд Трамп пообещал использовать «неограниченную мощь военных», если власти на местах не сделают все возможное для того, чтобы пресечь беспорядки в разных штатах.

«Пересечение границ штатов для подстрекательства к насилию — это федеральное преступление! Либеральные губернаторы и мэры должны вести себя намного жестче, иначе федеральное правительство вступит в дело и сделает то, что нужно сделать, включая использование неограниченной мощи наших вооруженных сил и множество арестов», — написал президент в Twitter.

Президент также выступил в честь запуска Crew Dragon, он подчеркнул, что безопасная жизнь в городах без насилия и погромов является на данный момент главным приоритетом властей.

В США жители разных штатов четвертый день протестуют и организовывают погромы из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время его задержания полицейский долго держал свое колено на шее афроамериканца. Позже Флойд умер в больнице.

Четыре офицера полиции были уволены, а Дерек Шовин, который держал коленом афроамериканца, арестован по статье непредумышленное убийство.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовал силы Национальной гвардии США на территории штата.