Полицейские Вашингтона применили слезоточивый газ против демонстрантов. Видео

В США продолжаются протесты из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В Вашингтоне полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Протестующие собрались недалеко от Белого дома и скандировали «Не стреляйте», сообщило РИА «Новости». Люди принесли с собой таблички, на которых было написано «Нет справедливости — нет мира».

Некоторые из демонстрантов начали бросать в полицейских бутылки с водой, полетели в правоохранителей и другие предметы. В ответ они применили слезоточивый газ.

Акция в Вашингтоне стала самой крупной для столицы с момента первых протестов после гибели Флойда. В столице США действует комендантский час. Для борьбы с беспорядками власти задействовали национальную гвардию округа Колумбия.

Демонстрации не прекращаются и в других американских городах. В Орландо полицейские тоже применили против вышедших на улицы слезоточивый газ.

По словам очевидцев, протестующие вели себя мирно. Аналогичная ситуация сложилась во Фредериксберге.

Тем не менее в полиции заявили, что собравшиеся начали кидать камни, бутылки и строительные принадлежности». Поэтому стражи правопорядка решили пойти на такие меры.

Темнокожий американец Флойд погиб от рук полицейских несколько дней назад в Миннеаполисе. Один из них долго держал свое колено на шее Флойда. В итоге тот скончался в больнице.