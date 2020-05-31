Судная ночь США. Протест из-за расизма породил толпы мародеров

Минувшей ночью в десятках городов США прокатилась волна беспорядков. В результате десятки получили ранения, сотни арестованы. Акции протеста после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте переросли в настоящую анархию.

Нью-Йорк

Участники акции здесь четко разделились на тех, кто выходил мирно, днем и на тех, кто устроил погромы в ночь на воскресенье. Однако в Нью-Йорке действия полиции привели к тому, что теперь они стали настоящим объектом ненависти. В Бруклине автомобиль правоохранителей буквально протаранил толпу участников акции протеста.

«Если бы эти протестующие только что сбились с пути и не предприняли попытку окружить этот автомобиль, мы бы не говорили об этой ситуации», — заявил мэр города Билл де Блазио, чем только еще больше разозлил участников акций.

Днем протестующие перекрывали проезд и закидывали автомобили всем, что попадется под руку.

Ночью полицейские машины начали сжигать.

По данным New York Times, к утру воскресенья, арестовано более 345 человек, ранены 33 полицейских, 47 автомобилей патрульной службы повреждены или уничтожены полностью. Разграблена часть автомобилей в Нижнем Манхэттене.

Чикаго

В этом городе как и в Нью-Йорке дневная часть протеста прошла достаточно мирно.

Водители делились так необходимым сегодня санитайзером с протестующими, которые перекрыли дорогу.

Когда на центральной площади города собралась огромная толпа. Они пошли маршем на Лейк-Шор-Драйв. Это одна из главных магистралей в северной части города.

По данным Chicago Tribune, участники начали заводиться и бросать в сторону полицейских бутылки и файеры. В ответ полиция потребовала разойтись и пустила слезоточивый газ.

Ночью по городу прокатилась волна погромов.

Утром разбитые витрины магазинов, пострадавшие от вандалов и мародеров, начали закрывать досками.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут ввела в городе комендантский час с 6:00 до 21:00. Она заявила, что она сама в бешенстве от убийства Джорджа Флойда, но осуждает действия погромщиков, которые сожгли магазины.

«Мы должны защищать права людей на жизнь, свободу, частную собственность и работу», — сказала она и подчеркнула, что ей стыдно за то, что участники акции, требующие справедливости, повели себя таким образом.

Миннеаполис

Город остается центром протеста, но основные беспорядки там прошли за несколько ночей до этого. Издание Startribune сообщило, что жители еще до ввода в город национальной гвардии вышли сами на защиту своих домов от мародеров. Минувшая ночь была достаточно спокойной.

Большей частью пострадали пригороды Миннеаполиса, где стычки с полицейскими продолжались.

В город ввели войска национальной гвардии и попросили жителей без лишней необходимости не выходить из дома. Те, кто просто выглядывал на улицы военные обстреливали шариками с краской.

Пострадали и журналисты. Участник съемочной группы телеканала VICE опубликовал кадры, как полицейский в упор распыляет в лицо слезоточивый газ, не обращая внимания на пресс-карту и предупреждение, что он общается с сотрудником СМИ. Среди пострадавших был и корреспондент РИА «Новости».

В воскресенье губернатор Тим Уолз поблагодарил жителей, которые соблюдали комендантский час. По его словам, это позволило полиции остановить вандализм и разрушения.

Сегодня жители города вышли на улицу, чтобы навести порядок на улицах.

Минувшей ночью мародеры разграбили несколько магазинов Лос-Анджелеса. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Часть бутиков района Беверли Хиллз после нашествия вандалов закрыли свои витрины деревянными ставнями. Больше всех пострадал район Мелроуз. Банды в открытую грабили магазины и выносили оттуда, все, до чего дотягивались.