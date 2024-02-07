Мир 07 февраля 2024, 11:10 «Нужно выпить кофе». Карлсон уклонился от ответа на вопрос о готовности интервью с Путиным Журналист Карлсон не стал отвечать, записал ли интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон уклонился от ответа журналистов на вопрос о том, записано ли уже его интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил РИА «Новости», что ему нужно выпить кофе.

Карлсон пообщался с представителями СМИ, выходя из лифта отеля на парковку около 10:30.

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«Мне нужно выпить кофе, дружище!» — заявил журналист вместо ответа на вопрос, сел в автомобиль и уехал.

Ранее коллега Карлсона Алекс Джонс заявил, что тот взял у Путина двухчасовое интервью, которое «уже заставляет нервничать западных цензоров».

Накануне, 6 февраля, Такер Карлсон записал в соцсети видеообращение с анонсом этой беседы, которое за девять часов собрало более 50 миллионов просмотров. Он объяснил: американцы не понимают, что на самом деле происходит в России и на Украине, потому это интервью и необходимо. Карлсон заявил, что позже хочет добиться беседы и с президентом Украины Владимиром Зеленским.