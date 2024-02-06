Общество 06 февраля 2024, 22:25 Такер Карлсон скоро возьмет интервью у Владимира Путина Американский журналист Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина РИА «Новости»

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Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон сообщил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Представитель СМИ опубликовал свое видеообращение в соцсети Х.

По словам журналиста, встречу с российским лидером тщательно планировали несколько месяцев, однако Белый дом дважды пытался сорвать ее. Карлсон отметил, что разговор с Путиным — это его работа как журналиста. Он решил взять интервью у президента РФ, поскольку американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

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Американский журналист также намерен добиться интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Карлсон считает, что медиа в США не делали этого должным образом.

Команда журналиста самостоятельно оплатила поездку в Москву, Карлсон ни от кого не брал денег. Сотрудник СМИ также добавил, что бизнесмен Илон Маск пообещал не блокировать его интервью с Путиным в соцсети Х.

Ранее в СМИ появилась информация, что Карлсон уже якобы встретился с российским лидером. Автомобиль Такера заметили на территории администрации президента РФ, сообщали «Известия».