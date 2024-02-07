Мир 07 февраля 2024, 10:15 «Это войдет в историю». Карлсон записал с Путиным двухчасовое интервью Телеведущий Джонс: интервью Путина с Карлсоном длилось два часа и скоро выйдет РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервьюер и спикер общались два часа, рассказал коллега Карлсона Алекс Джонс, сообщил Telegram-канал «Ролики на разных языках».

«Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров», — отметил он.

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Джонс сообщил, что Карлсон не будет откладывать материал в долгий ящик, интервью скоро выйдет. Цензоры не хотят, чтобы американцы узнали больше информации, чем им дают местные СМИ. Но свобода слова — основа общества, подчеркнул журналист.

«Это войдет в историю. Мы собираемся остановить третью мировую войну», — заявил Джонс.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что приехал в Москву не из любви к Путину, а из любви к США, потому что американцы не знают о позиции России. Американский журналист подтвердил, что намерен взять интервью у российского президента. Анонс интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов раз.