Новый «слив» разговора Порошенко и Байдена представили на Украине

По словам Деркача, разговор между политиками прошел 16 ноября 2016, после президентских выборов в США, на которых победу одержал Дональд Трамп. Порошенко тогда занимал пост главы Украины, а Байден был вице-президентом.

На представленной записи человек с голосом бывшего президента Украины попросил собеседника поговорить с новым лидером США о поддержке Киева и возможном введении безвизового режима. В ответ «Байден» заявил, что новая администрация Белого дома пока не очень хорошо знакома со сложившейся на Украине ситуацией. При этом он отметил, что продолжит оказывать помощь даже после ухода с поста вице-президента.

Деркач заявил, что в одной из бесед Байден отозвался от Трампе, как о «собаке, бегущей за машиной». «Царьград» уточнил, что в расшифровке пленок американец также пообещал Порошенко, что следующие поколения украинских детей будут петь о нем песни за открытый путь к демократии.

На пресс-конференции Деркач впервые ответил на вопрос о включении его в санкционный список США. По его словам, власти страны просто не разобрались в ситуации. Аннулирование своей визы он объяснил совместным сотрудничеством с адвокатом Рудольфом Джулиани в расследовании разворовывания прошлыми властями Украины иностранной помощи.

Деркач уже публиковал записи телефонных переговоров, где звучали голоса Порошенко и Байдена. По его словам, оба политика участвовали в коррупционных схемах. Бывший президент Украины назвал записи фейком, а Минфин США внес депутата в санкционный список за вмешательство в президентские выборы, где Байден выставил свою кандидатуру.