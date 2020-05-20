Партия Порошенко посчитала «слив» его разговора с Байденом «российской провокацией»

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») отреагировала на публикацию якобы разговора бывшего вице-президента Джона Байдена с экс-президентом Украины. В «ЕС» это назвали «российской провокацией».

Представители партии заявили, что фрагменты записи сфабрикованы для дискредитации Украины. Об этом сообщил украинский «5 канал». По мнению членов «ЕС», цель «российской провокации» — подорвать «двухпартийную поддержку Украины» со стороны США и искусственно вовлечь Киев в американскую избирательную кампанию.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач обнародовал телефонный разговор, где, предположительно, Порошенко обсуждал с Байденом назначение нового генпрокурора Украины. Американский политик также пообещал украинскому лидеру один миллиард долларов за снятие с должности генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело нефтегазовой компании Burismа. В ней работал сын Байдена Хантер.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Порошенко. Речь идет об злоупотреблении властью и госизмене.