США продлили санкции из-за иностранного вмешательства в выборы
Действие ограничений заканчивалось 12 сентября 2020 года, теперь оно продлено до сентября 2021 года.
«Несмотря на отсутствие свидетельств того, что некая иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в США, зарубежные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки», — говорится в заявлении Трампа, направленном в Конгресс.
Под вмешательством понимается не только «несанкционированный доступ к избирательной инфраструктуре», но и «скрытое распространение пропаганды и дезинформации».
Масштабы и интенсивность угрозы, по словам Трампа, возросли в последние годы из-за распространения цифровых устройств и интернета.
Сегодня же Минфин США объявил о новых санкциях из-за вмешательства в выборы. В санкционный список внесли трех россиян и одного украинца — Антона Андреева, Артема Лифшица и Дарью Асланову из Санкт-Петербурга и депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. Последнего в Вашингтоне назвали «активным российским агентом».
В мае Деркач опубликовал записи переговоров, в которых, как утверждалось, принимали участие бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший вице-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь США Джон Керри. Участники обсуждали отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, связывая его увольнение с выделением кредитных гарантий Украине на один миллиард долларов.