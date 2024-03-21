Мир 21 марта 2024, 08:46 Новые повреждения на предприятиях зафиксировали после взрывов в Киеве Мэр Кличко: в Киеве в результате серии взрывов пострадали два предприятия РИА «Новости»

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В столице Украины волна взрывов повредила два предприятия. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что оба поврежденных объекта расположены в Подольском районе.

По словам Кличко, также загорелась трансформаторная подстанция. Она находится в нежилом помещении в том же районе.

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Утром 21 марта серия взрывов прогремела в Житомирской области. Сработала система ПВО.

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали одновременно примерно в 4:20 по московскому времени. Людей призвали оставаться в укрытии и не пренебрегать безопасностью.

Накануне в Харькове после взрыва загорелось предприятие. Пожар распространился на площади больше двух тысяч квадратных метров.