Мир 21 марта 2024, 06:04 Взрывы прогремели в Киеве Мэр Кличко: в Киеве прогремели взрывы, сработала система ПВО

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Утром 21 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Житомирской области и Киеве. Сработала система ПВО, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.

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Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине около трех часов утра. Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили об опасности ударов. Ракеты засекли в Черниговской, Житомирской, Ровненской и Киевской областях, среди них гиперзвуковые «Кинжалы».

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Житомирской области. По данным журналистов, военные задействовали средства ПВО. Власти не комментировали информацию об ударах.

В Харькове 20 марта нанесли удар по заводу беспилотников. Среди погибших оказались офицеры Вооруженных сил Украины, причастные к атакам Белгородской области.