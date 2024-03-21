21 марта 2024, 06:04
Взрывы прогремели в Киеве
Мэр Кличко: в Киеве прогремели взрывы, сработала система ПВО
Утром 21 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Житомирской области и Киеве. Сработала система ПВО, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.
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Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине около трех часов утра. Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили об опасности ударов. Ракеты засекли в Черниговской, Житомирской, Ровненской и Киевской областях, среди них гиперзвуковые «Кинжалы».
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Житомирской области. По данным журналистов, военные задействовали средства ПВО. Власти не комментировали информацию об ударах.
В Харькове 20 марта нанесли удар по заводу беспилотников. Среди погибших оказались офицеры Вооруженных сил Украины, причастные к атакам Белгородской области.
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Киев
Украина
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