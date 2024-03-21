Мир 21 марта 2024, 04:28 Воздушную тревогу объявили на территории почти всех регионов Украины Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили почти во всех регионах Украины. Сирены включили одновременно около 4:20 по московскому времени, сообщил ресурс по оповещению населения.

Сначала о ракетной угрозе предупредили жителей восточных регионов — Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольных ВСУ частей Запорожский и Херсонской.

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Затем воздушная тревога распространилась на центральные регионы, в том числе Киев и Киевскую область. В настоящий момент оповещения не включили лишь в восьми западных областях страны.

«Будьте готовы идти в укрытие! Не пренебрегайте, пожалуйста, безопасностью!» — обратился к украинцам один из местных Telegram-каналов.

Накануне, 20 марта, в Харькове прогремел взрыв. Позже стало известно, что на территории одного из предприятий города разгорелся пожаре. Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров.