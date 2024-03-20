Спецоперация 20 марта 2024, 17:57 Пожар вспыхнул на предприятии в Харькове после взрыва Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве и пожаре на местном предприятии Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Мощный взрыв прогремел в Харькове 20 марта. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем в Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв», — написал глава города.

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Позже в Telegram-канале госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям передали, что на территории одного из предприятий города произошло возгорание. Огонь охватил более двух тысяч «квадратов».

«Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара», — передали в ведомстве.

Ранее украинский генерал Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после взрыва в Харькове. Он регулярно публиковал в Сети сообщения, но после последнего призыва прятаться в укрытиях в его канале не появилось ни одной записи.