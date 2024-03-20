20 марта 2024, 17:57
Пожар вспыхнул на предприятии в Харькове после взрыва
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве и пожаре на местном предприятии
Мощный взрыв прогремел в Харькове 20 марта. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем в Telegram-канале.
«В Харькове слышен взрыв», — написал глава города.
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Позже в Telegram-канале госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям передали, что на территории одного из предприятий города произошло возгорание. Огонь охватил более двух тысяч «квадратов».
«Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара», — передали в ведомстве.
Ранее украинский генерал Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после взрыва в Харькове. Он регулярно публиковал в Сети сообщения, но после последнего призыва прятаться в укрытиях в его канале не появилось ни одной записи.
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