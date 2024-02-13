Мир 13 февраля 2024, 14:24 Нового главкома ВСУ увидели на кадрах парада 1986 года на Красной площади Главком ВСУ Сырский принял участие в параде на Красной площади в 1986 году Volodymyr Tarasov / Global Look Press

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Занявшего пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского увидели на видеозаписи с парада в честь годовщины Октябрьской революции, который прошел на Красной площади в ноябре 1986 года. Кадры опубликовал Telegram-канал Union360.

Тогда будущий командир украинских войск был курсантом Московского высшего общевойскового командного училища. Колонна учебного заведения замыкала выход военных на мероприятии.

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На опубликованных кадрах Сырский маршировал в одном строю вместе с другими курсантами. К этому времени он учился на последнем курсе.

Александр Сырский родился во Владимирской области. После окончания военного училища отправился на службу в Украинскую ССР, где остался после 1991 года. Родственники главнокомандующего ВСУ до сих пор живут в России.

О прошедшем в 1986 году параде на Красной площади вспоминал бывший однокурсник Сырского по военному училищу Андрей Валиков. Он пояснил, что курсанты отрабатывали марш две недели на территории учебного заведения и еще неделю провели в лагере, где их учили водить боевые машины.

«В одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — рассказал Валиков.

Особое внимание к Сырскому со стороны российских СМИ из-за его биографии стало предметом раздражения украинского Генерального штаба. Ведомство призвало не обращать внимание на биографию нового главнокомандующего, подчеркнув, что он уже давно не является «советским и российским» человеком.

Смена главкома ВСУ негативно сказалась на настроениях в украинских войсках. Польский генерал Ярослав Крашевский назвал неудачным решение президента Украины Владимира Зеленского сменить Залужного на Сырского в тяжелое для армии время. Он пояснил, что ВСУ уже столкнулись с критической нехваткой боеприпасов и вооружений, поэтому кадровые перестановки — это последнее, что сейчас нужно делать.