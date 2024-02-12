12 февраля 2024, 12:27
Отставка Залужного уже повлияла на боевой дух солдат ВСУ
Генерал Крашевский: отставка Залужного плохо отразилась на боевом духе ВСУ
Кадровые перестановки в военном командовании Украины провели невовремя. Боевой дух солдат после отставки уважаемого ими главкома Валерия Залужного упал, заявил польский генерал Ярослав Крашевский в интервью RMF FM.
По мнению офицера, увольнение Залужного показало слабость украинских властей и произошло не в самое удачное время. По мнению Крашевского, из-за дефицита боеприпасов для ВСУ настал критический момент, и кадровые перестановки усугубят проблему.
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«На мой взгляд, солдаты видели в Залужном настоящего лидера, и его увольнение уже повлияло на их моральный дух. Новому командующему придется доказать, что он заслуживает доверия и звания лидера», — предупредил он.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Валерия Залужного 8 февраля и присвоил ему звание Героя Украины. RT сообщил, что на его пост назначили бывшего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
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