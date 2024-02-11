Мир 11 февраля 2024, 17:11 Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Украинский генштаб обратился к гражданам с просьбой не обращать внимание на сообщения о российской биографии нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

«Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ „советского и российского“ человека», — указали в генштабе.

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Представители ведомства напомнили, что Сырский уже проявил себя в качестве командира и руководил боевыми действиями. Генштаб также назвал назначение нового главкома ВСУ «предпосылкой для системных улучшений» армии.

«Сейчас команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение», — добавили в пресс-службе.

Новый главком ВСУ родился в России, его родители по-прежнему живут во Владимире. Знакомая Сырского в беседе с RT назвала его предателем и предположила, что он «пропитался идеологией» во время учебы на Украине.