11 февраля 2024, 17:11
Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
Украинский генштаб обратился к гражданам с просьбой не обращать внимание на сообщения о российской биографии нового главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
«Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ „советского и российского“ человека», — указали в генштабе.
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Представители ведомства напомнили, что Сырский уже проявил себя в качестве командира и руководил боевыми действиями. Генштаб также назвал назначение нового главкома ВСУ «предпосылкой для системных улучшений» армии.
«Сейчас команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение», — добавили в пресс-службе.
Новый главком ВСУ родился в России, его родители по-прежнему живут во Владимире. Знакомая Сырского в беседе с RT назвала его предателем и предположила, что он «пропитался идеологией» во время учебы на Украине.
ВСУ
Украина
Александр Сырский
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