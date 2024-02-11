Мир 11 февраля 2024, 21:18 Однокурсник Сырского поделился воспоминаниями о студенческих годах нового главкома ВСУ Однокурсник Сырского: в студенчестве вместе прошли парадом по Красной площади Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press

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Однокурсник нового главкома ВСУ Александра Сырского по военному училищу Андрей Валиков рассказал «Известиям» о студенческих годах военного. Из четырех лет год они провели в полевых лагерях, а на выпуске ему запомнился парад на Красной площади, где они шли вместе с Сырским.

Валиков отметил, что сначала они три недели обучались в Москве: Московское высшее общевойсковое командное училище находится в Кузьминках. Еще на неделю выезжали в лагеря, где отрабатывали тактическую и огневую подготовку и вождение боевых машин.

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По окончанию учебы Валикову запомнился парад на Красной площади, где выпускники училища, среди которых был и Сырский, прошли маршем мимо мавзолея Ленина.

«Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — отметил офицер.

Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией. Якобы ему пытаются навязать образ «советского и российского человека».