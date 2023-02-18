Мир 18 февраля 2023, 23:30 Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции Сейсмологи зафикисровали землетрясение в Турции магнитудой 5,2 РИА «Новости»

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В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр катаклизма находится в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором произошло мощнейшее землетрясение в начале февраля. В городе проживает около 376 тысяч человек.

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Сейчмоочаг зафиксировали на глубине 10 километров.

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ТАСС со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции сообщил, что подземные толчки произошло около 22:31 по московскому времени и продолжались порядка 10 секунд. Землетрясение коснулось провинции Кахраманмараш и соседних — Адыяман и Газиантеп. Информация о разрушениях не поступала. Сейсмическая станция Кандилли сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,3.

По последним данным, в Турции жертвами катаклизма стали 40 642 человека. Разные ранения получили 108 068 жителей. Местные сейсмологи уже сообщили, что в ближайшее время может произойти еще одно разрушительное землетрясение в Стамбуле.

Первые подземные толчки в республике произошли 6 февраля. Несмотря на это, спасатели до сих пор продолжают доставать из-под завалов живых людей. Так, в субботу, 18 февраля, трех человек спасли через 296 часов после землетрясения.