Мир 17 февраля 2023, 12:51 Сейсмологи предупредили о возможности мощного землетрясения в Стамбуле Hürriyet: сейсмологи прогнозируют разрушительное землетрясение в Стамбуле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Землетрясение в Стамбуле, о котором предупреждают турецкие сейсмологи, может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям в стране. Прогноз опубликовала местная газета Hürriyet.

Специалисты указали, что Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, всего в 15–20 километрах к югу от участка Северо-Анатолийского разлома. В этом ученые видят большую сейсмическую угрозу.

Реклама

Эксперты убеждены, что ожидаемое землетрясение в Стамбуле будет гораздо более разрушительным, чем в Кахраманмараше. Тот факт, что 30% стамбульских зданий построили после 2000 года, не означает, что они безопасны, подчеркнули ученые.

Реклама

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля. За подземными толчками последовали сотни афтершоков. Их ощутили в 10 провинциях страны и соседней Сирии.

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали более 38 тысяч человек.