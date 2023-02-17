17 февраля 2023, 12:51
Сейсмологи предупредили о возможности мощного землетрясения в Стамбуле
Hürriyet: сейсмологи прогнозируют разрушительное землетрясение в Стамбуле
Землетрясение в Стамбуле, о котором предупреждают турецкие сейсмологи, может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям в стране. Прогноз опубликовала местная газета Hürriyet.
Специалисты указали, что Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, всего в 15–20 километрах к югу от участка Северо-Анатолийского разлома. В этом ученые видят большую сейсмическую угрозу.
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Эксперты убеждены, что ожидаемое землетрясение в Стамбуле будет гораздо более разрушительным, чем в Кахраманмараше. Тот факт, что 30% стамбульских зданий построили после 2000 года, не означает, что они безопасны, подчеркнули ученые.
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Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш 6 февраля. За подземными толчками последовали сотни афтершоков. Их ощутили в 10 провинциях страны и соседней Сирии.
По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали более 38 тысяч человек.
Турция
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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