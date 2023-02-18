Мир 18 февраля 2023, 16:54 Власти Турции заявили о гибели 40,6 тысячи человек после землетрясений Глава Управления по ЧС Турции: число жертв землетрясений превысило 40 600 человек РИА «Новости»

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Число жертв землетрясений в Турции превысило 40,6 тысячи человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер. Поисково-спасательная операция в стране продолжается, сообщил ТАСС.

«На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадали 108 068 человек», — сказал Сезер.

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По его данным, свыше 430 тысяч жителей эвакуировали из зоны землетрясения в другие районы страны.

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Ранее стало известно о гибели в Турции футболиста «Хатайспора» Кристиана Атсу. Его нашли мертвым под завалами дома. Атсу был 31 год. За время карьеры он выступал за «Челси», «Порту» и другие клубы.

Многих людей, оказавшись под обломками зданий, удается найти живыми, хотя им приходится ждать помощи по несколько дней. Пострадавших экстренно доставляют в больницу и стараются спасти их жизни.

Турецкие сейсмологи не исключают, что в скором времени еще одно разрушительное землетрясение может произойти в Стамбуле.