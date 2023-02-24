Мир 24 февраля 2023, 21:31 Новое землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции AFAD: Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали на востоке Турции Pxhere

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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции. Об этом сообщили в республиканском Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Очаг зафиксировали на глубине пять километров. Эпицентр подземных толчков оказался в районе города Сивас. Информации о раненых и погибших во время землетрясения не поступало.

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В четверг, 23 февраля, очередной катаклизм произошел в провинции Хатай. Подземные толчки оказались магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмособытия находился в районе муниципалитета Дефне с очагом на глубине 9,7 километра. Спустя время землетрясение повторилось. Магнитуда составила от 1,4 до 3,2.

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В начале февраля на юге Турции произошло несколько сильнейших за последние десятилетия землетрясений. Спасатели вытащили из-под обломков здания живых овец. Животные провели под завалами 17 дней. Также волонтеры в Турции приостановили снос аварийной постройки ради того, чтобы спасти кота.