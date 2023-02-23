Происшествия 23 февраля 2023, 19:34 Турецкие спасатели вытащили из-под завалов живых овец спустя 17 дней после землетрясения «Подъем» показал, как турецкие спасатели вызволили овец из-под завалов РИА «Новости»

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Спасатели в Турции помогли выбраться из-под обрушенных зданий не только котам и собакам, но и овцам. «Подъем» показал, как мужчины вытащили живых овец, которые провели под завалами 17 дней.

По информации канала, за помощью к властям провинции Газиантеп обратился местный житель. Он сообщил, что в разрушенном сарае находятся его овцы. Спасатели прорубили отверстие в плите и вытащили животных. После осмотра ветеринара овец передали хозяину.

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Ранее турецкие волонтеры провели целую операцию по спасению кота. Испуганное животное по кличке Зена постоянно убегало от волонтеров. Поэтому рабочие на несколько часов приостановили снос аварийного здания, в котором находилось животное. При этом спасатели даже использовали дрон, чтобы найти точное местоположение кота. Кроме этого, был спасен кот по кличке Умут.

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