Происшествия 23 февраля 2023, 20:30 Очередное землетрясение произошло в Турции — СМИ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в турецкой провинции Хатай Mahmoud Sulaiman / Unsplash

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Очередное землетрясение случилось вечером 23 февраля в Турции. Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали в провинции Хатай, сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) республики.

Турецкие специалисты отметили, что эпицентр землетрясения находился в районе муниципалитета Дефне. Очаг располагался на глубине 9,7 километра. Позже в стране зафиксировали еще одну серию подземных толчков — магнитудой от 1,4 до 3,2.

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Губернатор Хатая Рахми Доган рассказал, что в результате ЧП повреждения получили несколько зданий, сообщил телеканал Haber Turk. На место происшествия отправились спасательные бригады, сведений о раненых и погибших пока нет.

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В начале февраля на юге Турции произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение. Его жертвами стали более 40 тысяч человек. После подземные толчки фиксировали и в других регионах — в Иране, у берегов Аляски, на востоке Таджикистана. В бывшей советской республике зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,8.