Происшествия 23 февраля 2023, 14:55 Спасатели провели целую операцию по вызволению кота из аварийного здания в Турции «Подъем» показал, как спасатели помогали животным в пострадавшей от землетрясений Турции РИА «Новости»

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Из-за землетрясений в Турции пострадали не только жители, но и четвероногие друзья людей. «Подъем» показал и рассказал трогательные истории спасения котов из-под завалов.

Для спасения кота по кличке Зена волонтерам понадобился дрон, поскольку испуганное животное постоянно убегало от них. Рабочим пришлось даже на несколько часов приостановить снос поврежденного здания, чтобы добраться до кота.

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В результате Зену поймали и передали ветеринарам. Те, в свою очередь, вернули четвероногого друга хозяевам.

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Ранее спасатели вызволили из-под обрушившегося семиэтажного дома кота Умута. Благодаря ему волонтеры продолжили поиски других животных.

По последним данным, в результате февральских землетрясений в Турции погибли 41 156 человек. Вернувшийся в Россию сотрудник МЧС Григорий Корольков рассказал, что самым тяжелым моментом для всех спасателей всегда является гибель людей в их руках, когда, казалось бы, человека вытащили, а он умирает от полученных ран.