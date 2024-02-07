Важное 07 февраля 2024, 08:50 Новая серия взрывов прогремела в Киеве Мэр Кличко: в Киеве вновь прозвучали взрывы

Читать 360tv в

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой серии взрывов в городе. Он попросил жителей оставаться в безопасном месте.

«Взрывы в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги», — написал глава города в Telegram-канале.

Реклама

По его данным, экстренные службы направились в Днепровский район Киева. Подробности мэр пообещал сообщить позже.

В местных пабликах появилась информация об отсутствии света и воды в некоторых районах украинской столицы. Виталий Кличко подтвердил, что обломки ракеты повредили две высоковольтные линии и без электроэнергии осталась часть потребителей на левом берегу Киева.

В предыдущий раз Кличко предупреждал о взрывах в городе меньше часа назад. Он также просил жителей оставаться в укрытиях.

Украинские СМИ писали о взрывах и в Киевской области. Кроме того, серия взрывов раздалась в Харькове.

Воздушная тревога по-прежнему охватывает всю территорию Украины, а также подконтрольные ей части территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Целями ВС России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.