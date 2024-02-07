07 февраля 2024, 08:50
Новая серия взрывов прогремела в Киеве
Мэр Кличко: в Киеве вновь прозвучали взрывы
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой серии взрывов в городе. Он попросил жителей оставаться в безопасном месте.
«Взрывы в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги», — написал глава города в Telegram-канале.
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По его данным, экстренные службы направились в Днепровский район Киева. Подробности мэр пообещал сообщить позже.
В местных пабликах появилась информация об отсутствии света и воды в некоторых районах украинской столицы. Виталий Кличко подтвердил, что обломки ракеты повредили две высоковольтные линии и без электроэнергии осталась часть потребителей на левом берегу Киева.
В предыдущий раз Кличко предупреждал о взрывах в городе меньше часа назад. Он также просил жителей оставаться в укрытиях.
Украинские СМИ писали о взрывах и в Киевской области. Кроме того, серия взрывов раздалась в Харькове.
Воздушная тревога по-прежнему охватывает всю территорию Украины, а также подконтрольные ей части территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Целями ВС России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры.
Взрывы
Виталий Кличко
Киев
Украина
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