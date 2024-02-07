Мир 07 февраля 2024, 07:31 Власти Харькова сообщили о взрывах Глава администрации Синегубов: серия взрывов прогремела в Харькове

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В Харькове утром 7 февраля прогремела серия взрывов. Повреждения получила нежилая инфраструктура, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры», — объявил он.

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По словам Олега Синегубова, по Харьковской области нанесли не менее четырех ударов. Он заявил, что оперативные службы осмотрят место происшествия.

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об ударе по Харькову сообщил глава городской администрации Игорь Терехов и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Верховная рада в 10-й раз утвердила указ о военном положении. Президент Украины Владимир Зеленский продлит особый режим с 14 февраля до 13 мая 2024 года.