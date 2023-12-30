Происшествия 30 декабря 2023, 22:26 Родители закрывали собой детей во время обстрела Белгорода РИА «Новости»

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Родители своими телами прикрывали детей во время обстрелов Белгорода со стороны украинских боевиков. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения, Тelegram-канал «Belgorod Camera» опубликовал ролик.

На кадрах видно, как прохожие, в том числе с детьми, спокойно гуляют по улице перед началом атаки. Когда раздались взрывы, люди стали убегать. Один из родителей вытащил ребенка из коляски, а второго взял за руку и побежал к безопасному месту, прикрывая собой обоих.

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Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что в городе развернули пункты временного размещения для пострадавших от атаки ВСУ. Он выразил соболезнования родственникам погибших и заявил об открытии пяти информационных центров в городе.

В Минобороны сообщили, что украинская сторона совершила попытку «неизбирательного комбинированного удара» по Белгороду. ВСУ применили две ракеты «Ольха» с запрещенными кассетными боеприпасами. Также армия Украины использовала реактивные снаряды РСЗО Vampire. Силы российской противовоздушной обороны перехватили большинство снарядов. В ведомстве отметили, что действия украинских войск не останутся без ответа.

По данным МЧС России, в ходе атаки по Белгороду погибли 14 человек и 108 пострадали.