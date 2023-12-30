Важное 30 декабря 2023, 18:17 Минобороны сообщило, что не оставит без ответа удар ВСУ по Белгороду Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и снарядами Vampire Пресс-служба МЧС

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ВСУ предприняли попытку «неизбирательного комбинированного удара» по Белгороду, сообщило Минобороны России. Использовались две ракеты «Ольха» с запрещенными кассетным вооружением и чешские реактивные снаряды РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов и ракеты. Преступление не останется без ответа, заверили в ведомстве.

По городу попали несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет.

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«В случае прямого попадания ракет „Ольха“ с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — отметили в министерстве.

Ведомство добавило, что ВСУ попытались отвлечь внимание от своих поражений на фронте и «спровоцировать» Россию на зеркальные действия. Однако целями ВС РФ остаются исключительно военные объекты и связанная с ними инфраструктура.

«Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным», — подчеркнули в Минобороны.

По последним данным МЧС России, в результате удара ВСУ по Белгороду, нанесенного днем 30 декабря, погибли 14 человек и пострадали еще 108. В числе жертв и раненых есть дети.