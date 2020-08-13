Нобелевский лауреат попросила Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич призвала действующего президента Александра Лукашенко покинуть свой пост.

«–…Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: „Уйди красиво!..“ Но не выйдет уже, кровь [пролилась]», — заявила она.

В Белоруссии уже четвертый день подряд идут массовые протесты. Они начались после выборов президента, в которых снова победил Лукашенко. Белорусы считают, что голосование было нечестным и требуют новых выборов.

Вместе с тем в стране уже задержаны по-меньшей мере свыше пяти тысяч митингующих. К протестам присоединяются рабочие с завода и врачи, а с гостелеканалов уволились уже трое ведущих.