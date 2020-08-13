Врачи в Минске вышли на протесты. Фото

Протестные настроения в Белоруссии добрались до медиков. Врачи вышли на улицы с призывами перестать бить мирных граждан.

Медицинские сотрудники собираются в цепи солидарности. В руках они держат транспаранты, на которых написано: «Не бей бить», «Не навреди» и «Остановите насилие».

Фото с места событий публикует в своем Теlеgrаm-канале РИА «Новости».

По информации Теlеgrаm-канале Nexta, сегодня медики собрались около Белорусского государственного медицинского университета. Они обсуждали выход из государственного профсоюза, который никак не защищает интересы трудовых коллективов медицинских работников.

Ранее сообщалось, что несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине приостановили свою работу. Местные Telegram-каналы сообщили, что рабочие завода устроили забастовку.