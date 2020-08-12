Еще двое ведущих объявили об увольнении с белорусских госканалов
Перлин работал на канале «Беларусь 1» с 2009 года, вел новости, утренний эфир «Добрай Ранiцы, Беларусь» и собственное вечернее шоу. Ведущий заявил, что на решение уйти с канала «никто не повлиял», он принял его самостоятельно.
«Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь (моя родина Беларусь — прим. ред.)», — написал он в Instagram.
«Мая краiна Беларусь» — это название популярного паблика во «ВКонтакте» и Telegram-канале. Оба ресурса рассказывают о протестах, начавшихся после президентских выборов в республике.
Ольга Богатыревич уходит с ОНТ. В соцсетях журналистка опубликовала фото своего заявления по соглашению сторон. На канале она проработает до 19 августа.
«Нас мало, но мы есть!!!» — подписала она публикацию.
Накануне об уходе с канала «Беларусь 1» объявил ведущий новостей Сергей Козлович. Журналист написал, что работа на ТВ была детской мечтой, которой он посвятил десять лет.
«Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — отметил ведущий.
По данным Telegram-канала NEXTA Live, заявления на увольнение также написали двое ведущих новостей на государственном радио. Их имен канал не привел.