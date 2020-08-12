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    12 августа 2020, 20:29

    Еще двое ведущих объявили об увольнении с белорусских госканалов

    Кирилл Фролов

    Ведущие белорусских государственных телеканалов Евгений Перлин и Ольга Богатыревич объявили о своем увольнении. Накануне уволился их коллега, ведущий новостей Сергей Козлович.
    Еще двое ведущих объявили об увольнении с белорусских госканалов

    Перлин работал на канале «Беларусь 1» с 2009 года, вел новости, утренний эфир «Добрай Ранiцы, Беларусь» и собственное вечернее шоу. Ведущий заявил, что на решение уйти с канала «никто не повлиял», он принял его самостоятельно.

    «Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь (моя родина Беларусь — прим. ред.)», — написал он в Instagram.

    «Мая краiна Беларусь» — это название популярного паблика во «ВКонтакте» и Telegram-канале. Оба ресурса рассказывают о протестах, начавшихся после президентских выборов в республике.

    Ольга Богатыревич уходит с ОНТ. В соцсетях журналистка опубликовала фото своего заявления по соглашению сторон. На канале она проработает до 19 августа.

    «Нас мало, но мы есть!!!» — подписала она публикацию.

    Накануне об уходе с канала «Беларусь 1» объявил ведущий новостей Сергей Козлович. Журналист написал, что работа на ТВ была детской мечтой, которой он посвятил десять лет.

    «Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — отметил ведущий.

    По данным Telegram-канала NEXTA Live, заявления на увольнение также написали двое ведущих новостей на государственном радио. Их имен канал не привел.

    Новости SMI.FM