Более двух тысяч человек задержали в Белоруссии за сутки

За последние сутки милиция задержала более двух тысяч человек в Минске и других городах Белоруссии. Все они участвовали в протестах после оглашения результатов выборов президента страны.

О задержании двух тысяч человек сообщила пресс-служба МВД Белоруссии. Также известно о том, что в ходе беспорядков 10 августа пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и один военный.

«В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы», — передает ТАСС слова представителей пресс-службы МВД Белоруссии.

Самые массовые очаги протестов зафиксировали в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Представители ведомства также отметили, что 10 августа в социальных сетях появлялись призывы выйти на центральные площади городов и принять участие в несанкционированных акциях.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. На следующий день наулицы вышло еще больше людей. Столкновения с милицией и ОМОН продолжались почти всю ночь. Один человек погиб.