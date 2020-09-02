«Играйте, но не переигрывайте»: в Госдуме ответили на заявление Германии об отравлении Навального «Новичком»

Власти Германии заявили, что сотрудники немецкой лаборатории нашли в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился в достоверности информации от специалистов из Германии.

«У меня есть определенные сомнения в том, что это действительно так. Почему эта информация различается с той информацией, которая была первоначально, что он якобы был отравлен другим веществом. Омская больница запрашивала информацию, чтобы направили им данные по анализам для сравнения с нашими, но они этого не сделали», — пояснил Чепа «360».

Он подчеркнул, что Кремль категорически не заинтересован в каком-либо отравлении или воздействии на Алексея Навального. Единственной заинтересованной стороной является та, которая может пытаться создать неблагоприятную обстановку для российской власти.

«Если это действительно „Новичок“ и это действительно так, то это рука Запада — только так. Никакой другой руки я не вижу и не может быть», — отметил депутат.

По словам Чепы, США имеют определенное влияние на ряд стран, включая Германию. В Берлине есть силы, которые не очень рады развивающимся отношениям с Россией. «Я думаю, что это целенаправленные действия, которые должны подчеркивать, что это атака против Кремля», — заявил депутат.

Он добавил, что многие действия политиков на международной арене непредсказуемы, поэтому ситуацию с Навальным попробуют развернуть по сценарию отравления Скрипалей. Россия, в свою очередь, должна реагировать спокойно, трезво и требовать предоставления информации. Более того, что российская сторона ничего не скрывает.

«Если бы это была атака, никто бы его не выпустил [из страны]. Если бы было желание совершить против него некие действия, есть гораздо проще [способы]: пьяная драка, где-то что-то поругались. Версий может быть миллион, но выбрать версию, которая всегда ловится, — ну так невозможно, идиоты что ли? Ребят, вы играйте, но не переигрывайте», — заключил Чепа.

Ранее в правительстве Германии заявили, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Этот яд обладает нервно-паралитическим действием. При этом власти Германии считают, что Навального отравили именно на территории России.

Источники ТАСС и «Интерфакса» утверждают, что российские специалисты из нескольких лабораторий не нашли в организме Навального отравляющих веществ.

Навальный попал в Омскую больницу 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Спустя два дня его перевезли в Германию для продолжения лечения. Сейчас он находится под наблюдением врачей в клинике Charite в Берлине.