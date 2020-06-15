Сериал про отравление Скрипалей вышел в эфир. В нем геройствуют британские власти, злобствует Россия и царят неточности

«Би-би-си» выпустила первую серию нового сериала об отравлении Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года. Сюжет повествует о том, что происходило в городе с точки зрения местных жителей. Создатели утверждают, что писали сценарий на основе обширных интервью с участниками тех событий. Первую серию в прямом эфире посмотрели 7,2 миллиона зрителей.

Мини-сериал от «Би-би-си», по сообщениям Deadline, стал одним из самых рейтинговых проектов в этому году в Великобритании. Драма про Скрипалей собрала перед экраном больше семи миллионов человек. Повторный показ эпизода днем собрал более трех миллионов зрителей, что тоже довольно много.

Главные герои — жители

Сериал состоит из трех эпизодов, рассказывающих о последствиях отравления. Главными героями тут становятся вовсе не Скрипали. В первой серии им отведено пару минут. В них они уже отравлены и не произносят ни слова. Весь фокус перемещен на город. На то, как люди переживали кризис и как власти пытались справиться с происходящим.

В первой серии рассказывают о полицейском Нике Бейли. Он был госпитализирован после посещения дома Скрипаля. А еще уделяют внимание главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич. Та пытается минимизировать все риски и не дать людям удариться в полную панику.

Создатели сериала — бывшие журналисты «Би-би-си» Деклан Лоун и Адам Паттерсон. Они провели год в Солсбери, изучая все посредством обширных интервью с участниками инцидента. Впрочем сериал все равно строится лишь на предположениях и продолжает гнуть линию с обвинением во всем России. Племянница Скрипаля уже назвала сериал «очередным хайпом».

Реакция зрителя

Сериал активно обсуждается в социальных сетях. Среди тех, кто отреагировал на его выход оказалась и жена Ника Бейли.

«Я хотела бы отметить, что поменяла кровать (дважды), все вымыла отбеливателем, мне никогда не говорили, что я не могу прикоснуться к Нику, и он никогда не заваривал чай, сначала наливая молоко! #TheSalisburyPoisonings», — написала она, указав на изменения в сериале.

Другой пользватель написал, что очень впечатлен сериалом. По его словам, это похоже на весьма достоверную драматизацию почти невероятной правдивой истории.

А твит другого пользователя наоборот выразил полнейшее недовольство проделанной работой.

«Какой, черт возьми, смысл смотреть #TheSalisburyPoisonings? Такая непоследовательная история, как эта, никогда не будет выглядеть правдоподобной как факт или вымысел», — написал он.

«Кто-нибудь еще из Солсбери смотрит #TheSalisburyPoisonings и только что узнал, что мы почти были эвакуированы», — выразила удивление жительница Солсбери,

«Еще не уверена, что я чувствую по поводу #TheSalisburyPoisonings, но это вернуло мне некоторые ужасные воспоминания, о которых я не думала уже 2 года», — написала девушка по имени Ребекка.

Создатели сериала специально проводили съемки вне Солсбери, поскольку не хотели напоминать жителям о пережитом стрессе. Напомним, что некоторое время люди боялись приезжать в город из-за паники, которую навело правительство.

«Мне нравится #TheSalisburyPoisonings. Вау. Ощущается как очень большая и важная драма особенно если смотреть на нее через призму нынешней пандемии. „Чернобыль“ этого года? Отлично сработано @laurencejbowen и командой», — отметил пользователь по имени Филипп.

Интересно, что многие зрители действительно больше обратили внимание на то, как в сериале действовало министерство здравоохранения. По сюжету оно сразу попыталось все ограничить и обезопасить всех от «угрозы». При этом многие отмечают, что когда наступила настоящая угроза в виде пандемии коронавируса, правительство ничего не делало на протяжении нескольких недель, и это привело к гибели людей.

Четвертого марта 2018 года на скамейке в британском Солсбери нашли Сергея и Юлию Скрипалей — бывший работник ГРУ с дочерью были отравлены. Этот день стал началом дипломатического противостояния с Великобританией, точка в котором до сих пор не поставлена.