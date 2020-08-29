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    29 августа 2020, 04:46

    В клинике Charite опровергли слухи о том, что запрашивали помощь военных

    Анастасия Кукова

    Немецкие СМИ сообщили, что врачи клиники Charite, где лечат блогера Алексея Навального, негласно запросили помощь военных экспертов двух военных лабораторий. Медики опровергли эти сообщения, назвав их догадками и спекуляциями.

    По данным «Газеты. ru», два независимых анонимных источника газеты Spiegel рассказали, что один запрос был отправлен в мюнхенскую секретную лабораторию фармацевтики и токсикологии бундесвера. Второй получила британская лаборатория в Портон-Дауне, участвовавшая в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

    Однако немецкие врачи из клиники Charitе заявили Пятому каналу, что эти сообщения не соответствуют действительности.

    «Мы проинформируем общественность, если будут новые данные, и просим понять, что мы не комментируем догадки и спекуляции», — сообщили медики.

    Ранее сообщалось, что врачи нашли в крови Навального присутствие ингибитора холинэстеразы, ядовитого вещества, входящего в состав некоторых лекарств. Омские врачи считают, что причиной ухудшения состояния Навального стало нарушение веществ. Блогера перевезли из России в Германию, сейчас он находится в состоянии искусственной комы.

    Новости SMI.FM