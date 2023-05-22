Мир 22 мая 2023, 13:39 Роман Протасевич сообщил о своем помиловании БелТА: основатель Telegram-канала Nexta Протасевич сообщил, что получил помилование РИА «Новости»

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Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что получил помилование. Его слова привело БелТА.

«Буквально вот только что я подписал все необходимые документы о том, что получил помилование. Это просто прекрасная новость», — сказал он.

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Протасевич отметил, что президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 16 мая.

В начале мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии в Белоруссии по обвинению в заговоре в целью захвата государственной власти в стране.

Другими фигурантами дела стали Ян Рудик и Степан Путило. Первого приговорили к 19 годам тюрьмы, а второго — к 20.

Следователи установили, что осужденные во время нахождения в Польше исполняли план по захвату власти в Белоруссии. Через Telegram-каналы «Беларусь головного мозга» и Nexta они призывали местных жителей к совершению противоправных террористических актов.

Генеральная прокуратура Белоруссии сообщала, что Протасевич сотрудничал с правоохранителями и выполнил договоренность в полном объеме.