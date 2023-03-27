Мир 27 марта 2023, 16:05 Нетаньяху призвал демонстрантов воздержаться от насилия Премьер Израиля Нетаньяху призвал демонстрантов воздержаться от насилия РИА «Новости»

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал демонстрантов в Иерусалиме воздержаться от насилия. Об этом он написал в Twitter.

«Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, левых и правых, вести себя ответственно и не применять насилие. Мы — братские люди», — отметил политик.

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Митинг против нынешнего состава правительства в эти минуты проходит рядом со зданием парламента в Иерусалиме. Протестующие высказываются против реформы судебной системы страны, а также против Нетаньяху.

На этом фоне в Сети появились видео строительства заграждений около резиденции премьера.

Ранее Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, который публично не согласился с реформой судов, что послужило поводом к началу новой волны протестов.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обратился с призывом к Нетаньяху отозвать увольнение Галанта и отменить рассмотрение судебной реформы. По его словам, в нынешнее время важно сохранить Израиль единым.