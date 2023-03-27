Мир 27 марта 2023, 01:36 Бывший премьер Израиля Беннет призвал отложить судебную реформу на фоне протестов Бывший премьер Израиля Беннет призвал Нетаньяху отложить судебную реформу Pxhere

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал действующего лидера Биньямина Нетаньяху отложить реализацию судебной реформы, а также отозвать увольнение министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

«Израиль находится в большей опасности, чем когда-либо со времен Войны Судного дня в 1973 году — угроза безопасности, дипломатическая опасность, экономическая опасность, опасность развала», — привели слова Беннета авторы статьи.

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Он призвал Нетаньяху не только приостановить реформу, но и вступить в переговоры с ее противниками. Также Беннет заявил, что не имеет значения, кто прав. Сейчас важно сохранить страну единой, добавил он.

Бывший премьер отдельно обратился к протестующим с просьбой не допустить кровопролития.

Ранее премьер-министр Израиля отправил в отставку министра обороны страны Йоава Галланта, который выступил против судебной реформы. После этого об уходе с должности заявил генеральный консул страны в Нью-Йорке Асаф Замир. Прямо сейчас резиденцию Нетаньяху в Иерусалиме штурмуют протестующие.