Мир 20 февраля 2023, 21:35 Два землетрясения подряд магнитудой 6,4 и 5,8 накрыли Хатай Новое землетрясение произошло в турецкой провинции Хатай магнитудой 5,8 РИА «Новости»

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Второе подряд землетрясение за один вечер произошло в турецкой провинции Хатай в понедельник, 20 февраля. Магнитуда новых толчков — 5,8. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 20:04 по московскому времени, второе началось через несколько минут — в 20:07. Информацию о подземных толчках подтвердили на сайте Европейского сейсмологического центра.

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По информации местных СМИ, есть разрушения. Других данных пока не поступало.

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Тем времени, Турция продолжает обновлять число жертв катастрофы, которая произошла в стране 6 февраля. По последним данным, от серии землетрясений погибло более 41 тысячи человек.

Более всего пострадала юго-восточная часть Турции, в особенности попавшая в эпицентр толчков провинция Кахраманмараш. Там силу землетрясения оценили в 7,9 балла по шкале Рихтера.

С момента катастрофы прошло две недели, но спасатели продолжают находить живых людей под завалами. Два дня назад, 18 февраля, в Антакье из-под обломков зданий спасли двух взрослых и одного ребенка.