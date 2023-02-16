Мир 16 февраля 2023, 22:43 Названо число погибших и раненых при землетрясении в Сирии Центр примирения сторон в Сирии: поиск выживших после землетрясения завершен РИА «Новости»

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Количество погибших после масштабного землетрясения в Сирии увеличилось до 3513 человек, ранения различной степени тяжести получили 7396 жителей. Как сообщил ТАСС, об этом рассказал заместитель командующего российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов со ссылкой на Минздрав арабской республики.

Он уточнил, что ведомство предоставило данные только с территорий, которые находятся под контролем Дамаска.

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«Разрушены свыше 1520 зданий, из них 611 — полностью), более 45 тысяч человек остались без крова», — заявил Гуринов.

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Контр-адмирал добавил, что основная фаза спасательной операции по поиску выживших и пострадавших в результате стихийного бедствия завершилась.

«Продолжаются разбор завалов с использованием инженерной техники, извлечение тел погибших, оказание гуманитарной и медицинской помощи населению», — подчеркнул Гуринов.

Аэромобильная группировка МЧС России, которая отправилась в Сирию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, вернулась в Москву в минувший вторник, 14 февраля. В команду входили более 50 сотрудников центра «Лидер», в том числе три кинологических расчета.

На помощь жителям пострадавших от стихийного бедствия районов пришли российские военные, которые доставляли гуманитарные грузы с базы в Алеппо и принимали участие в разборах завалов разрушенных зданий.