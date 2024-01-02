02 января 2024, 09:30
Несколько районов Киева остались без света
ТСН: в нескольких районах Киева пропало электричество после взрывов
После многочисленных взрывов утром во вторник, 2 января, в нескольких районах Киева пропало электроснабжение. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что экстренные службы направили в Печерский, Оболонский и Голосеевский районы города.
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Ранее по всей территории Украины зазвучала воздушная тревога. СМИ сообщали о сильных взрывах в Кировоградской и Винницкой областях, а также в Харькове, отмечал RT.
С октября 2022 года российские силы наносят удары по объектам военного управления и оборонной инфраструктуры Украины дальнобойным высокоточным оружием. В Минобороны сообщали, что гражданские лица на территории республики находятся вне угрозы.
На конец 2023 года взрывы частично или полностью разрушили около 180 объектов портовой инфраструктуры на Украине.
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