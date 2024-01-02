Мир 02 января 2024, 08:16 Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове ТСН: в Харькове произошла серия мощных взрывов РИА «Новости»

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Несколько мощных взрывов прогремело утром 2 января в Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Характер взрывов на данный момент неизвестен, местные власти официально ЧП не комментировали.

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Также утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены об угрозе удара с воздуха зазвучали на всех подконтрольных киевскому режиму территориях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

Днем ранее стало известно о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе. Представитель ВСУ Наталья Гуменюк отмечала, что начался пожар, но оперативным службам удалось его потушить, писал RT.

Замглавы министерства развития инфраструктуры, территорий и общин Юрий Васьков отмечал, что по состоянию на конец 2023 года на Украине частично или полностью уничтожили взрывами порядка 180 объектов портовой инфраструктуры.