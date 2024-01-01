Мир 01 января 2024, 17:51 Украинский чиновник заявил об уничтожении почти 180 объектов в портах страны Почти 180 объектов портовой инфраструктуры уничтожены на Украине Википедия

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По данным на конец 2023 года, почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины полностью или частично уничтожены взрывами, заявил замглавы министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков. Его слова передало издание «Украинская правда».

Представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк отмечала, что в результате попадания боеприпаса повреждения получил объект портовой инфраструктуры в Одессе.

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В ночь на 1 января воздушная тревога в Одесской области звучала более трех часов. В разных уголках Украины до утра были слышны сирены.

Российские военнослужащие наносили точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины как ответ на удар ВСУ по Белгороду, при котором погибли 24 человека.

По данным Минобороны, ВС РФ атаковали здание бывшего отеля «Харьков Палас», где находились представители ГУР и ВСУ, которые планировали теракт в Белгороде. Там же присутствовали порядка 200 иностранных наемников.