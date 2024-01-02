Мир 02 января 2024, 08:26 Взрывы прогремели в Киеве Кличко заявил о взрывах в Киеве утром 2 января Киев, Украина / РИА «Новости»

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В столице Украины Киеве 2 января прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Страна». Других подробностей журналисты не привели.

Немного позже данные о взрывах также опубликовал мэр города Виталий Кличко. Информацию он обнародовал в своем Telegram-канале.

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«Взрывы в столице. В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Раздаются взрывы на Оболони», — сообщил он.

До этого около 04:00 утра в Киеве звучала воздушная тревога. Предупреждения также действовали в Киевской области и еще в пяти регионах страны.

Вечером 1 января в украинской столице прогремела серия взрывов после сигнала воздушной тревоги. В городской военной администрации пояснили, что сработала система противовоздушной обороны.