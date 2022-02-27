Немецкое СМИ узнало о планах ЕС закрыть воздушное пространство для РФ

Закрыть воздушное пространство для российских самолетов планируют страны Евросоюза. Об этом стало известно ARD.

По имеющимся даннмы, Брюссель намерен также ввести новые жесткие санкции. Причиной стало проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В настоящее время полеты для России уже закрыли Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия и Болгария.

В свою очередь, Евросоюз в свзи с ситуацией вокруг Украины уже ввел несколько пакетов санкций. Ограничения были наложены на российские банки, оборонные и космические сектора, личные санкции введены против росийских политиков и бизнесменов, в том числе против президента РФ Владимира Путина и руководителя МИД РФ Сергея Лаврова.

Санкции в отношении России также введны со стороны США и Великобритании.

В настоящее время РФ проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. О ее начале утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По словам руководителя российского государства, целью операции является защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Министерстве обороны РФ пояснили, что российские военные с помощью высокоточных ударов выводят из строя инфраструктуру украинской армии на всей территории страны. По утверждению ведомства, мирным жителям страны ничто не угрожает.