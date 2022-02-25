Великобритания пообещала ввести санкции против Путина

Власти Великобритании в ближайшее время намерены ввести санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Бориса Джонсона, передало РИА «Новости». По его мнению, после случившегося на Украине нормализовать отношения с Россией уже невозможно.

«Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, объявленному Великобританией вчера», — говорится в сообщении, которое последовало по итогам разговора Бориса Джонсона с лидерами стран НАТО.

Джонсон также добавил, что «нормализации отношений с Россией после этого акта быть не может».

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ограничения в отношении президента РФ Путина и главы МИД РФ Лаврова содержатся среди санкций, которые обсуждаются главами МИД в Евросоюзе.

Великобритания ввела санкции в отношении РФ после объявления российским президентом специальной военной операции по демилитаризации Украины. Под ограничения попали Ростех, корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Персональные санкции были ведены в отношении вице-президента ВТБ Дениса Бортникова, главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, акционера «Сибура» Кирилла Шамалова и других.

Также власти Британии заморозили активы ВТБ, приняли решение о прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на своем внутреннем рынке, ввели запрет на экспорт высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и установили ряд иных ограничений.

О начале спецоперации по демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Как сообщили в Минобороны РФ, по данным на вечер 25 февраля российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов.